Медведев предрек экспорт «майдана» из Украины в Германию Медведев: «майдан» придет в Германию в случае продолжения поддержки Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Майдан» придет из Украины в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевских властей, написал на своей странице в социальной сети Twitter (X) заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Пост опубликован на английском языке.

Забастовки в Германии: фермеры заблокировали большую часть страны. Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие — «майдан» — в Берлин, — предрек российский политик (цитата по ТАСС).

По его словам, в случае продолжения подобной политики «весьма сомнительно», что Олаф Шольц продолжит оставаться канцлером ФРГ. Медведев подчеркнул, что в России следят за происходящим «со злостным интересом».

Ранее Шольц после переговоров с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом заявил журналистам, что страны Евросоюза смогут согласовать выделение новой помощи Украине на следующие четыре года. По словам политика, этот вопрос обсудят на саммите 1 февраля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет оценивать помощь от Германии по действиям, а не только по громким словам поддержки. По его мнению, недавнее обещание Олафа Шольца помогать Киеву «до конца» звучит слишком расплывчато и неконкретно. При этом украинский лидер отметил, что ФРГ — вторая страна в мире по объему поддержки и помощи Киеву.