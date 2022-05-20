Медведев посоветовал не рассчитывать на отмену санкций Медведев рассказал, что санкции против России будут действовать десятилетия

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Санкции в отношении России будут действовать ещё очень долго, независимо от сроков окончания спецоперации на Украине. Рассчитывать на их отмену не стоит, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие <...>. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности, — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Ранее Медведев описал возможные последствия антироссийских санкций для всего мира. По его словам, они выразятся в ряде продовольственных, логистических и энергетических кризисов, а также в военных противостояниях в разных регионах планеты.

Медведев также предрёк образование новых альянсов стран, которые будут основаны «на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».