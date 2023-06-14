Медведев поделился «добрыми утренними соображениями» об Украине и Западе Медведев: «санитарная зона» на Украине должна проходить по границам Львова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

«Санитарная зона», о создании которой обмолвился накануне президент России Владимир Путин, должна проходить по границам Львова, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, только так Россия сможет обезопасить себя от использования ВСУ дальнобойного оружия, поставляемого странами Запада.

Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной («санитарной») зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», — написал Медведев.

Также он заявил, что если поверить в причастность стран Запада к подрыву «Северных потоков», то у России не остается никаких ограничений для уничтожения их кабельных связей на дне океана.

Ранее Путин заявил, что если атаки на территорию РФ продолжатся, придется подумать о создании на Украине «санитарной зоны». Он подчеркнул, что проблема ударов по приграничным территориям есть, но будет решена. Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений, объяснил президент.