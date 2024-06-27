Медведев объяснил бессмысленность решений МУС по России Медведев: решения МУС бессмысленны, поскольку Россия в нем не состоит

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Дмитрий Медведев

Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакого значения, поскольку она в нем не состоит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания XII Петербургского международного юридического форума. Действия МУС он назвал частью агрессивной внешней политики, передает РИА Новости.

Россия, как и большинство стран мира, включая, кстати, Соединенные Штаты Америки и крупнейшие страны типа Китая, Индии, не является участником этого опереточного учреждения под названием МУС. <...> Попытки распространить действия норм международного соглашения, в котором мы не участвуем, заведомо бессмысленны. Это часть внешней политики, причем, абсолютно агрессивной, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что суть американских правил заключается во вседозволенности и обслуживании собственной исключительности. Медведев подчеркнул, что международное право сознательно размывается, стираются различия между нормами, правом и не правом, что открывает простор для политических манипуляций.

До этого он отмечал, что Россия переживет новые санкции, принятые против нее накануне Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит. Медведев также предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам будет дан ответ. По словам политика, рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти. Он также отметил, что политики Евросоюза «работают глупо и без творческого подхода».