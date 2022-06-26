Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия перейдут на расчеты в нацвалютах Матвиенко: Россия и Белоруссия будут активнее переходить к расчетам в нацвалютах

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в национальных валютах, чтобы быстрее избавиться от «дискредитировавших себя» валют, заявила интервью белорусскому телеканалу СТВ председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что работа над этим уже идет, но в текущей геополитической ситуации актуальность вопроса о переходе к нацвалютам возросла из-за «стремления Запада сдержать развитие» Союзного государства.

Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые институты, инструменты, сдерживать развитие наших стран. И когда дискредитированы основные валюты, которые используют во взаимных расчетах, — доллар и евро, — сказала Матвиенко.

Как отмечал ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селивёрстов, переход Москвы и Минска на расчеты в нацвалютах был заранее предусмотрен во многих договорах.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову». Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам «думать», прежде чем вводить рестрикции.