Матвиенко призвала принять национальную стратегию в интересах семей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России необходимо разработать и принять новую национальную стратегию действий в интересах семей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в эту стратегию должно быть включено более широкое понимание семьи: не только дети и их родители, но и бабушки с дедушками.

На мой взгляд, сегодня нам следует перейти на следующий шаг и принять национальную стратегию в интересах семьи и детей. Где будет все сведено, где будет понятно, как государство относится к семье и детям, — заявила Матвиенко, выступая на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

Спикер СФ также отметила, что в настоящее время в России наблюдаются проблемы демографического характера, что создает необходимость в дополнительной поддержке семей. При этом Матвиенко подчеркнула, что государство должно не только усиливать политику по поддержке семей, но и системно создавать ее.

Как сообщалось ранее, в России был разработан законопроект, согласно которому семьям с детьми могут выплатить до 1,8 млн рублей на погашение ипотечного кредита. Предполагается, что его принятие поспособствует увеличению числа многодетных семей.