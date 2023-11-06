Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья» Матвиенко предложила принять закон о счастье и создать министерство

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

В России необходимо принять закон о всеобщем счастье, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на марафоне «Знание. Первые» с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени, передает ТАСС. Она также призвала верить, что однажды в стране появится министерство счастья.

Немедленно принять закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми, — сказала она.

До этого Матвиенко отметила, что главная часть работ по обеспечению суверенного образования в России завершена. По ее словам, суверенное образование в современных условиях глобальной турбулентности приобретает стратегическую важность.

По мнению спикера СФ, без суверенного образования Россия не сможет «сохранить себя как государство-цивилизацию». Также в отсутствие данного фактора возрастет риск оказаться «зависимым от других государств в самом главном — воспитании молодых поколений». Последнее приведет к превращению России во «второстепенную державу», считает Матвиенко.