Матвиенко поставила «диагноз» Западу за попытки разобщить Центральную Азию Матвиенко назвала «диагнозом» попытки Запада разобщить Центральную Азию

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Попытки Запада разобщить страны Центральной Азии — это «диагноз», заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводит ТАСС, к этому прилагается немало усилий. Однако, уверена она, страны СНГ никогда не станут западными сателлитами.

Это уже, как говорится, диагноз. Это медицинский факт, что страны Запада всячески пытаются не только вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, но стараются и страны Центральной Азии, этого региона разобщить. Прилагают к этому, надо сказать, немало усилий. Это и отдельные встречи с главами государств Центральной Азии, это и мощная информационная политика, как бы информационная обработка, — сказала Матвиенко.

Накануне спикер Совфеда на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ заявила, что попытки США и Европы вбить клин между Россией и странами Центральной Азии не увенчаются успехом. По ее словам, Москву связывает «очень многое» с центральноазиатскими партнерами.

Перед этим на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой Матвиенко подчеркнула, что действия стран Запада всегда были направлены на разжигание конфликта между Азербайджаном и Арменией. При этом Россия, по ее словам, напротив, содействовала тому, чтобы в регионе воцарилась обстановка стабильности и спокойствия.