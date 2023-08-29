«Маневрировать политически»: Захарова о тактике Запада по Украине Захарова заявила, что Запад политически маневрирует в ситуации с Украиной

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Западные страны «политически маневрируют» в ситуации с украинским конфликтом, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «венцом безумия» являются продолжающиеся поставки оружия Киеву.

Когда те люди, которые сейчас являются сущностью этой террористической начинки на Украине, были приведены за руку ими же (странами Запада. — NEWS.ru) <...> Сейчас как венец этого безумия еще и поставляют оружие им, поддерживают и при этом продолжают маневрировать политически, — заявила Захарова.

«Друзья» Украины растоптали ее зачатки государственности еще несколько лет назад, добавила дипломат. По ее словам, происходящее сейчас стало прямым результатом их «махинаций».

Ранее Захарова заявила, что в согласовании Киева с союзниками ударов по территории Крыма нет никакого секрета. По ее словам, поэтому Москва и называет подобную политику русофобией, а ее идеологов — недружественными странами.

Таким образом она прокомментировала слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Ранее он заявил, что союзники разрешили Украине обстреливать Крым. По словам Подоляка, с западными странами в этом вопросе сложился «абсолютный консенсус».