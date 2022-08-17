Малому и среднему бизнесу предоставят кредиты со сниженными ставками Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных кредитов малому и среднему бизнесу под 4,5% и 3%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит малым и средним предприятиям получать льготные кредиты под 4,5% и 3% соответственно, сообщается на сайте правительства. Отмечается, что займы будут предоставляться на перестройку и развитие производства.

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, — говорится в сообщении.

В кабмине подчеркнули, что предварительный срок действия льготной программы кредитования составит три года. Отмечается, что до конца 2022 года подобных кредитов может быть выдано на общую сумму более 50 млрд рублей.

Ранее в России приняли ряд мер для поддержки IT-компаний, среди которых налоговые послабления, льготные кредиты и ипотека, гранты, отсрочка от армии, освобождение от проверок, IT-образование. Из-за большого количества государственных мер поддержки Минцифры РФ создало специальный раздел на сайте «Госуслуги».