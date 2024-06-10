«Логика колонизаторов»: сенатор о нежелании США делиться ресурсами Украины Сенатор Джабаров: США хотят колонизировать Украину и захватить ее ископаемые

Фото: Совет Федерации РФ

Владимир Джабаров

США придерживаются «логики колонизаторов» в вопросе Украины, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что Вашингтон хочет колонизировать Украину и захватить полезные ископаемые.

Сейчас США в открытую заявляют, что хотят колонизировать Украину с ее ресурсами. Но это не значит, что Украина от этого станет богаче, будет развиваться. Как раз наоборот, она обнищает. Эти сказки США мы слышали не раз, это типичная логика колонизаторов, — пояснил Джабаров.

Сенатор напомнил, что Запад захватывал страны Африки, богатые редкими полезными ископаемыми и минералами. Он уточнил, что после этого колонизированные страны не становились богаче.

Запад захватывал богатейшие страны Африки, например, где имелись очень редкие полезные ископаемые, минералы. Но я что-то не заметил, что эти страны, которые захватывала Франция, Британия, становились сказочно богатыми, — добавил Джабаров.

Американский сенатор Линдси Грэм ранее заявил, что США не намерены отдавать России и Китаю важнейшие полезные ископаемые на территории Украины. Таковых там, как отметил республиканец, на $10–12 трлн. Грэм подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте может иметь стратегические экономические выгоды для Запада.