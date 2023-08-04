Лавров заявил об опасности «формулы мира» Зеленского Лавров: «формула мира» Зеленского нацелена на то, чтобы Россия капитулировала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

От «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая навязывается другим странам, зависит судьба миллионов русских, которых Киев обещает уничтожить, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журнала «Международная жизнь» об украинском урегулировании. По его словам, По его мнению, инициатива украинского лидера нацелена на то, чтобы Россия капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских.

Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания «формулы Зеленского», обязательно должны сознавать, что на карте — судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить, — сказал Лавров.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.

В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей США, Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, на которой обсуждались мирные переговоры по Украине. Тогда Лавров заявил, что Москва не получала сигналов от стран-партнеров, что диалог по вопросам упегулирования может начаться в скором времени.

Министр пояснил, что на встрече в Копенгагене представителей Глобального Юга пытались убедить поддержать «формулу мира», предложенную Зеленским, хотя она абсолютно неприемлема и бесперспективна.