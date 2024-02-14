Лавров заявил о провале попытки Запада изолировать Россию

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Попытки стран Запада создать «санитарный кордон» вокруг России потерпели крах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия достигла взаимопонимания со странами так называемого Глобального Юга, а также со странами Глобального Востока. При этом западные политики все чаще признают, что Россию так и не удалось изолировать, отметил Лавров.

В контексте ширящегося взаимопонимания со странами Глобального Востока и Глобального Юга относительно образа будущего выглядит закономерным, что замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий «санитарный кордон» потерпели крах, — заявил министр.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что страны Запада еще не исчерпали потенциал для враждебных действий против России. По его словам, они продолжат давить на Москву, используя арсенал инструментов гибридной войны. В частности, они могут попытаться оказать давление в экономической, культурной, спортивной и информационной сферах.

Лавров ранее также высказался о перспективе стабилизации ситуации в секторе Газа. По его словам, в настоящее время Москва не ожидает улучшения обстановки в регионе, так как власти Израиля намерены расширить военную операцию против палестинского движения ХАМАС.