Лавров: Запад объявил тотальную войну всему Русскому миру

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада объявили тотальную войну России, всему Русскому миру и не скрывают этого. Нынешняя ситуация с «отменой» России Западом останется надолго, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ, мероприятие транслируется в YouTube.

Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает, — сказал Лавров.

По его словам, во многих странах бытовая русофобия приняла беспрецедентный характер и поддерживается правительственными кругами. Культура «отмены» России и всё то, что с ней связано, доходит до абсурда. Под запрет попадают как классики — Чайковский, Достоевский, Пушкин, так и современные деятели отечественной культуры.

Можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго. Мы должны быть готовыми к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивыми лозунгам, которые выдвигались после окончания холодной войны. <...> Мы теперь видим, какова цена этим славословиям, — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет серьёзно думать, прежде чем принимать предложения Запада в плане восстановления отношений. Официальная Москва станет полагаться только на себя и те государства, которые ведут независимую политику и уже доказали свою надежность.