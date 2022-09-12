Лавров выступил на открытии памятника Александру Невскому в здании МИД

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на открытии памятника Александру Невскому в здании МИД РФ, заявив, что участники специальной военной операции на Украине сейчас защищают в том числе и его наследие, сообщает корреспондент NEWS.ru. По словам Лаврова, князь был не только храбрым воином, но и искусным дипломатом.

Эффективно действуя на различных географических направлениях, он уже в то далекое время сформулировал принцип многовекторности внешней политики, ее нацеленности на сотрудничество, но при обязательном и полном учете национальных интересов, — подчеркнул Лавров.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов напомнил украинским властям, заявляющим о контрнаступлении на утраченные Киевом южные территории, об известной фразе полководца Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Он считает, что подобные заявления Киева рассчитаны на граждан Украины, чтобы отвлечь внимание от поражения в Донбассе и гибели украинской экономики, а в случае контрнаступления силы ВСУ ждет неминуемое поражение.