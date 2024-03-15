Лавров сообщил о планах Запада на «формулу» Зеленского Лавров: Запад хочет завершить редактирование «формулы» Зеленского без участия РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные страны рассчитывают придать окончательный и неизменяемый вид «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Швейцарии, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live». По его словам, такой шаг рассчитывают сделать без участия России.

У них замысел провести еще одну встречу в Швейцарии, нас не приглашать, и на этой встрече завершить редактирование всей «формулы» Зеленского, придав ей окончательный, бесповоротный и неизменяемый вид. Тогда нас позвать и вручить, как сказал потом Зеленский. Мол, вручим, но не для переговоров, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сам «ультиматум» Зеленского Лавров обсуждать не стал. По его мнению, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис «попался на эту удочку» и решил «пропихивать» инициативу.

Хотя я ему в январе в Нью-Йорке объяснил (на заседаниях СБ ООН по Палестине — ред. NEWS.ru), что это «пустышка», и он будет терять время, — констатировал министр.

Ранее глава МИД РФ заявил, что западные страны на данный момент де-факто ведут войну против России на Украине. По словам главы ведомства, говорить о вероятности прямого столкновения с НАТО сейчас сложно. Запад остервенело реагирует на срыв его планов в зоне украинского конфликта, уточнил министр.