Лавров сообщил о готовности Путина обсуждать урегулирование на Украине Лавров: Путин готов обсуждать вопрос урегулирования на Украине со всеми, кто заинтересован

Сергей Лавров / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине со всеми, кто в этом заинтересован, включая главу Франции Эммануэля Макрона или других коллег. Об этом заявил в интервью телеканалу TF1 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что при обсуждении данного вопроса риторика оппонентов не имеет значения. Главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить существующий кризис.

Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. <...> Если Макрон обратится к президенту Путину с предложением об общении, я вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет, конечно же, поддержана, — сказал Лавров.

Он также отметил, что все без исключения лидеры Евросоюза обвинят Россию в агрессии, употребляя при этом «достаточно воинственную лексику». Однако если за этой лексикой стоит реальное желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, Россия всегда будет готова к разговору, подчеркнул Лавров.

Ранее Макрон заявил, что Франция выступает за продолжение переговоров между Россией и Украиной. По мнению французского лидера, только так может быть восстановлен мир в регионе. При этом Европе следует предоставить Украине гарантии безопасности и помочь в восстановлении страны.