Лавров: Россия заинтересована в мирном договоре между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия заинтересована в мирном договоре между Ереваном и Баку, заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры проводят переговоры в Москве, на повестке также перспективы двустороннего сотрудничества стран. Как ожидается, по итогам встречи будет подписан план межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023–2024 годы.

Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, и делимитации границы, и заключению мирного договора, и в целом укреплению мер доверия — в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, — сказал Лавров.

Министры встретились и провели недолгие переговоры тет-а-тет, после этого консультации продолжились в расширенном формате.

Лавров и Байрамов намерены обсудить урегулирование ситуации на границе Армении и Азербайджана, общие дорожные карты и выполнение трехсторонних соглашений. По словам азербайджанского министра, еще одна важная тема — постконфликтная ситуация.

Ранее Минобороны Азербайджана призвало командование миротворческого контингента РФ указывать названия азербайджанских населенных пунктов в Карабахе с правильными топонимами. Для этого Баку направил в МО России их список.