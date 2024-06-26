Лавров рассказал, в чем ошибаются элиты США по отношению к России Лавров: стремление администрации Байдена нанести РФ «поражение» провально

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Стремление администрации президента США Джо Байдена нанести России «стратегическое поражение» заведомо провально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, складывается впечатление, что правящие элиты на Западе не вынесли уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет.

В общем те устремления и тенденции, которые мы прослеживаем в практической политике администрации Байдена, не новы, будь то заведомо провальные идеи нанести стратегическое поражение России или довольно наивное желание сдерживать одновременно и Москву, и Пекин, а теперь еще и Исламскую Республику Иран, - сказал министр.

Ранее Лавров после встречи с главой государства с руководством внешнеполитического ведомства отметил, что западным странам следует прислушаться к предложениям президента России Владимира Путина. Он добавил, что там должны оценить выступление главы государства и понимать реальное положение дел. Президент страны прежде заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине.