Лавров рассказал, сколько будет возглавлять МИД России Лавров заявил, что будет главой МИД РФ до тех пор, пока страна в нем нуждается

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет возглавлять МИД до тех пор, пока страна в нем нуждается. Он занимает эту должность с 2004 года. Трансляция выступления Лаврова опубликована в канале RT на Rutube.

Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне, — сказал Лавров во время выступления в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

Ранее на форуме в Дохе он сообщил, что Россия стала намного сильнее в результате проведения СВО. По мнению министра, это главный результат противостояния, которое спровоцировал Вашингтон руками Украины. При этом Лавров привел в пример ошибки Наполеона и Гитлера, которые собрали силы всей Европы и обрушились на Россию. Глава МИД напомнил, что оба властителя проиграли, а Россия стала только сильнее.

Лавров также заявил во время выступления, что Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС. Он отметил, что Россия осудила палестинское движение за террористическую атаку на Израиль. До этого Лавров сообщил, что Москва призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства. По его словам, в механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны.