Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения РФ и США Лавров: отношения с США будут зависеть от «набора идей» нового руководства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Отношения Москвы и Вашингтона после выборов в США будут зависеть от «набора идей» нового руководства по отношению к России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, страна готова работать с любым американским президентом.

Мы будем работать, естественно, с любым президентом, которого выберет американский народ, но все будет зависеть от того, с каким набором идей в отношении политики на российском направлении придет новое руководство, — сказал министр.

Лавров добавил, что в любом равноправном миропорядке США будут одним из ведущих государств. Кроме того, перед новым президентом США будет выбор — сосредоточить свое внимание на внутренних американских проблемах или продолжать «вкачивать безумные деньги в украинский режим».

Глава МИД РФ ранее пожелал американским коллегам «не подавиться за своим демократическим столом». Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у всех стран есть выбор — «быть за столом международной системы или быть в меню».

Также Лавров признался, что не видит смысла в совместном интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Таким образом он ответил на предложение сербского журналиста, который пригласил политика в страну.