Лавров представит Путина при ратификации принятия новых регионов Лавров и Иванов будут присутствовать при ратификации принятия новых регионов

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы российского дипведомства Евгения Иванова представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Сегодня днем Конституционный суд России принял постановления о признании договоров по включению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Было опубликовано четыре соответствующих постановления.

Назначить Министра иностранных дел РФ Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря — заместителя Министра иностранных дел РФ Иванова Евгения Сергеевича официальными представителями президента при рассмотрении <...> вопросов о ратификации Договора между РФ и Донецкой Народной Республикой о принятии ДНР в Российскую Федерацию…., — говорится в документе.

Также на портале правовой информации говорится о назначении Путиным главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса и главу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова представителями при рассмотрении проектов Федерального конституционного закона о новых территориях.

30 сентября президент подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России проходили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.