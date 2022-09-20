Народ Донбасса хочет быть хозяином своей судьбы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал проведение референдумов в ЛНР и ДНР о вхождении в состав РФ.
Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы, — сказал Лавров.
19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. Позднее соответствующий законопроект единогласно одобрили луганские депутаты Народного совета.
Позднее стало известно, что референдумы о вхождении Донецкой и Луганской Народных республик в состав России состоятся с 23 по 27 сентября. Пушилин сообщил, что голосование будет смешанным. Чтобы избежать скопления людей, основная его часть будет происходить в режиме онлайн, а один день будет выделен для тех, кто хочет лично посетить участки. Пасечник подчеркивал, что жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день, как только это будет безопасно.