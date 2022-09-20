Лавров заявил, что жители Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Народ Донбасса хочет быть хозяином своей судьбы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал проведение референдумов в ЛНР и ДНР о вхождении в состав РФ.

Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы, — сказал Лавров.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. Позднее соответствующий законопроект единогласно одобрили луганские депутаты Народного совета.

Позднее стало известно, что референдумы о вхождении Донецкой и Луганской Народных республик в состав России состоятся с 23 по 27 сентября. Пушилин сообщил, что голосование будет смешанным. Чтобы избежать скопления людей, основная его часть будет происходить в режиме онлайн, а один день будет выделен для тех, кто хочет лично посетить участки. Пасечник подчеркивал, что жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день, как только это будет безопасно.