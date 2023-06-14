Лавров назвал условие, при котором Россия не продлит зерновую сделку Лавров: Россия не продлит зерновую сделку, если она не заработает в полной мере до 17 июля

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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Россия не продлит зерновую сделку, если она не заработает в полной мере до 17 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что мир нуждается в российских удобрениях и пшенице ничуть не меньше, чем в украинском зерне. Текст выступления опубликован на сайте российского дипведомства.

Вынужден вновь констатировать: если стамбульский «пакет» [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ выразил мнение, что украинская часть «черноморской инициативы» превратилась в коммерческий проект. Лавров указал на то, что, по статистике СКЦ, только около 3% зерна идет в беднейшие страны.

Глава МИД РФ призвал обратить внимание на протесты пяти стран ЕС против поставок при нулевых тарифах украинского зерна. Лавров потребовал, чтобы Еврокомиссия, «если она так заботится о продовольственной безопасности стран Юга, закупает излишки, поступающие по сухопутному маршруту, и передает через ВПП ООН нуждающимся».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновой коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. Глава страны подчеркнул, что в случае выхода из сделки Москва будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.