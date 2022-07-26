Лавров назвал политическим закрытие «Северного потока — 2» Лавров: «Северный поток — 2» полностью готов к удовлетворению потребностей Европы

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

«Северный поток — 2» полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, газопровод закрыт по сугубо политическим причинам, хотя его финансирование было обеспечено в полном соответствии с европейским законодательством.

«Северный поток — 2» полностью готов к тому, чтобы <...> удовлетворить нужды Европы в этом виде топлива, [но] он закрыт по сугубо политическим причинам, — подчеркнул Лавров.

По его словам, буквально накануне начала работы газопровода Еврокомиссия задним числом приняла нормативы, которые до сих пор тормозят его запуск.

21 июля турбина для газопровода «Северный поток» застряла после ремонта при транзите в Германии. Причиной послужило отсутствие разрешения на транспортировку объекта со стороны России. 25 июля «Газпром» заявил, что остановит эксплуатацию другой турбины на компрессорной станции «Портовая». На фоне новости об остановке второй турбины стоимость газа в Европе превысила $2000 впервые с начала марта.