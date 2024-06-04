Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью РФ Лавров: есть основания полагать, что французские инструкторы работают на Украине

Фото: МО РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что французские инструкторы могут уже работать на Украине, передает ТАСС. Глава МИД РФ на пресс-конференции в Конго назвал их законной целью для российской стороны.

У меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились — военнослужащими Вооруженных сил Франции, или <...> просто наемниками, — приводит агентство слова Лаврова.

Министр прибыл в Конго с рабочим визитом. Лавров оценил понимание президента республики Дени Сассу-Нгессо в отношении действий России на Украине. По словам главы МИД, Конго занимает взвешенную позицию по этому вопросу.

Ранее Сергей Лавров прибыл в Гвинейскую Республику. Самолет министра иностранных дел РФ приземлился в аэропорту столицы в понедельник, 3 июня. В Конакри глава МИД встречался с политическим руководством Гвинеи. Последний рабочий визит Лаврова в республику состоялся в феврале 2013 года.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что на Украине воюет большое количество польских наемников. Глава государства отметил, иностранный контингент в этой стране будет в зоне поражения ВС РФ.