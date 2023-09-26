Лавров назвал нового передовика русофобии Лавров: Финляндия выдвигается в передовики русофобии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Правительство Финляндии «семимильными шагами» выдвигается в передовики русофобской кампании Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Туниса Набилем Аммаром. По словам Лаврова, которые приводит РИА Новости, в Финляндии признали, что санкции были введены против российского народа.

Лавров прокомментировал заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, ранее признавшей, что западные санкции нацелены на простых россиян. По ее словам, ограничения были введены, чтобы показать, что за конфликт на Украине «нужно платить». Лавров назвал это признание откровенным. Также он напомнил о ранних заявлениях стран Запада о том, что гуманитарные аспекты санкций всегда принимаются во внимание, чтобы не нанести ущерб обычным гражданам.

Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада, — заявил Лавров.

Как сообщалось ранее, правительство Финляндии планирует изменить процедуру предоставления убежища, чтобы соискателям могли отказывать прямо на границе с Россией. Заявления людей, подозреваемых в необоснованности прошения убежища, будут проверять в ускоренном порядке.