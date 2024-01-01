«Кукуха поехала»: в Госдуме о брянчанке, сжегшей в Новый год паспорт РФ Милонов посоветовал сжегшей паспорт брянчанке отказаться от гражданства России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публичное сжигание российского паспорта нужно приравнять к отказу от гражданства РФ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким образом парламентарий прокомментировал уничтожение на камеру документа жительницей Брянской области в новогоднюю ночь.

Бывает такое у девушек — кукуха поехала из-за того, что им кажется, что они должны выглядеть на фотографии лучше, чем в жизни. Пусть лет 10 походит без паспорта, со справкой, может, там фото будет удачнее. Сжигание паспорта должно быть приравнено к отказу от гражданства и от всех прав, которыми наделяется гражданин России, — добавил Милонов.

По его словам, вопрос о наказании для жительницы Брянской области должен решать суд. Telegram-канал Readovka сообщил, что в Брянске блогер сожгла паспорт РФ в новогоднюю ночь под одобряющие возгласы окружающих. Ресурс отметил, что утром 1 января россиянка заявила, что сожгла документ из-за «уродливой фотки».

Ранее суд в Москве принял к рассмотрению иск против Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки. Истцы требуют передать эти средства в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Заседание может пройти в период с конца января по начало марта.