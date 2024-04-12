«Куда ни ткнешь»: Путин раскрыл связь космоса и оборонки Путин: развитие космической отрасли повышает и обороноспособность страны

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Владимир Путин

Без развития космической отрасли невозможно эффективно решить ни одну задачу, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что развитие сферы помогает решать в том числе задачи по повышению обороноспособности страны. Об этом глава российского государства рассказал на встрече в Кремле со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.

Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям, — сказал президент.

Также во время встречи в Кремле Путин назвал движение вперед запуск «Ангары-А5». По его словам, эта ракета-носитель позволит выводить в космос все необходимое для создания российской орбитальной станции.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа на борту МКС первой в истории Белоруссии женщины-космонавта Марины Василевской не является разовой практикой и белорусские космонавты продолжат летать в космос. Он добавил, что вчера главы государства говорили о том, что уже есть подготовленные белорусские космонавты, которые продолжат свою работу в этом отряде и внесут свой вклад в общие дела в освоении космоса.