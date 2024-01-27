В Госдуме призвали разместить ядерное оружие под брюхом США Депутат Журавлев призвал разместить ядерное оружие на Кубе и в Венесуэле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

России стоит разместить ядерное оружие на Кубе, а также в Никарагуа и Венесуэле — в подбрюшье США, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что вероятное возвращение Вашингтоном своего ядерного оружия в Великобританию не изменит военно-политический расклад, так как у Лондона есть собственный арсенал ЯО.

У Британии есть свой ядерный арсенал, а ЯО США есть на военных базах в семи странах ЕС, расположенных куда ближе к России, поэтому это вряд ли повлияет на общий военно-политический расклад. Что касается наших ракет поближе к Соединенным Штатам, то я, к примеру, давно уже выступаю за то, чтобы пусковыми установками и подлодками снабдить дружественные нам Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, — добавил Журавлев.

Депутат подчеркнул, что «системы вооружений быстро идут вперед и сейчас сильно отличаются от тех, что были у СССР во времена Карибского кризиса, поэтому российские гиперзвуковые ракеты с нашей территории достигнут США быстрее, чем дозвуковые из американского подбрюшья».

А есть еще российские подводные лодки, которые вообще неизвестно где находятся в мировом океане, и стратегическая авиация — нам есть чем ответить на любые поползновения Соединенных Штатов и управляемого ими НАТО, — подытожил Журавлев.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

До этого руководящий член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и его коллега руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер сообщили, что ядерный арсенал США уступает России. По их словам, несмотря на то что сохранение ядерного щита США является задачей, которая не подлежит обсуждению, критически важные обновления арсенала недостаточно финансируются властями.