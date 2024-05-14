Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Пост главы АП сохраняется за Антоном Вайно, его первыми заместителями остались Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Дмитрий Песков сохранил за собой должность пресс-секретаря российского лидера и заместителя главы АП. Также заместителями руководителя администрации президента стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин и Владимир Островенко. Руководить службой протокола главы государства будет Владислав Китаев.
Кроме того, Путин назначил своими помощниками Николая Патрушева, Алексея Дюмина, Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко и Руслана Эдельгериева. Помощниками президента также будут начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, начальник референтуры Дмитрий Калимулин и начальник контрольного управления Дмитрий Шальков.
Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах, при Совете Федерации, Госдуме и Конституционном суде. Все полпреды президента в ФО были переназначены: Игорь Щеголев — в Центральном федеральном округе, Александр Гуцан — в Северо-Западном, Владимир Устинов — в Южном, Юрий Чайка — в Северо-Кавказском, Игорь Комаров — в Приволжском, Владимир Якушев — в Уральском и Анатолий Серышев — в Сибирском.
Сохранили свои посты и полпреды президента в Совете Федерации, Госдуме и Конституционном суде — Артур Муравьев, Гарри Минх и Александр Коновалов.
Советниками президента назначены Антон Кобяков, Валерий Фадеев, Елена Ямпольская и Игорь Левитин. На Левитина также были возложены обязанности спецпредставителя главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта остался Сергей Иванов.
Кадры членов обновленной администрации президента России — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Помощник президента — начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева (в центре)
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Помощник президента РФ — начальник референтуры Дмитрий Калимулин
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Помощник президента РФ — начальник контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев
Фото: Kremlin.ru/Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (в центре)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка
Фото: Kremlin.ru
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
Фото: Максим Киселев/ТАСС
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев
Фото: Kremlin.ru/Софья Сандурская, ТАСС
Советник президента РФ Игорь Левитин. Отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх