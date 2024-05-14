Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Пост главы АП сохраняется за Антоном Вайно, его первыми заместителями остались Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Дмитрий Песков сохранил за собой должность пресс-секретаря российского лидера и заместителя главы АП. Также заместителями руководителя администрации президента стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин и Владимир Островенко. Руководить службой протокола главы государства будет Владислав Китаев.

Кроме того, Путин назначил своими помощниками Николая Патрушева, Алексея Дюмина, Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко и Руслана Эдельгериева. Помощниками президента также будут начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, начальник референтуры Дмитрий Калимулин и начальник контрольного управления Дмитрий Шальков.

Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах, при Совете Федерации, Госдуме и Конституционном суде. Все полпреды президента в ФО были переназначены: Игорь Щеголев — в Центральном федеральном округе, Александр Гуцан — в Северо-Западном, Владимир Устинов — в Южном, Юрий Чайка — в Северо-Кавказском, Игорь Комаров — в Приволжском, Владимир Якушев — в Уральском и Анатолий Серышев — в Сибирском.

Сохранили свои посты и полпреды президента в Совете Федерации, Госдуме и Конституционном суде — Артур Муравьев, Гарри Минх и Александр Коновалов.

Советниками президента назначены Антон Кобяков, Валерий Фадеев, Елена Ямпольская и Игорь Левитин. На Левитина также были возложены обязанности спецпредставителя главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта остался Сергей Иванов.

Кадры членов обновленной администрации президента России — в фотогалерее NEWS.ru.

Первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов

Фото: Kremlin.ru

Первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак

Фото: Kremlin.ru

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов

Фото: Павел Быркин

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко

Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Помощник президента, экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Фото: Kremlin.ru

Помощник президента, экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Помощник президента, экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Помощник президента, экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев

Помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский

Помощник президента РФ Дмитрий Миронов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Помощник президента РФ Дмитрий Миронов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко

Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев (в центре)

Фото: Kremlin.ru

Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев (в центре)

Помощник президента — начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева (в центре)

Помощник президента — начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева (в центре)

Помощник президента РФ — начальник референтуры Дмитрий Калимулин

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Помощник президента РФ — начальник референтуры Дмитрий Калимулин

Помощник президента РФ — начальник контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Помощник президента РФ — начальник контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков

Начальник управления протокола президента РФ Владислав Китаев

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Начальник управления протокола президента РФ Владислав Китаев

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (в центре)

Фото: Kremlin.ru/Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (в центре)

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Фото: Kremlin.ru

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев

Советник президента РФ Антон Кобяков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Советник президента РФ Антон Кобяков

Советник президента РФ Игорь Левитин. Отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта

Фото: Kremlin.ru/Софья Сандурская, ТАСС

Советник президента РФ Игорь Левитин. Отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта

Советник президента РФ Валерий Фадеев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник президента РФ Валерий Фадеев

Советник президента РФ Елена Ямпольская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник президента РФ Елена Ямпольская

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев

Полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов