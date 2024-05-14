Кто вошел в состав администрации президента 2024 года: есть ли новые лица

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Руководитель администрации президента Антон Вайно

Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Пост главы АП сохраняется за Антоном Вайно, его первыми заместителями остались Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Дмитрий Песков сохранил за собой должность пресс-секретаря российского лидера и заместителя главы АП. Также заместителями руководителя администрации президента стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин и Владимир Островенко. Руководить службой протокола главы государства будет Владислав Китаев.

Кроме того, Путин назначил своими помощниками Николая Патрушева, Алексея Дюмина, Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко и Руслана Эдельгериева. Помощниками президента также будут начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, начальник референтуры Дмитрий Калимулин и начальник контрольного управления Дмитрий Шальков.

Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах, при Совете Федерации, Госдуме и Конституционном суде. Все полпреды президента в ФО были переназначены: Игорь Щеголев — в Центральном федеральном округе, Александр Гуцан — в Северо-Западном, Владимир Устинов — в Южном, Юрий Чайка — в Северо-Кавказском, Игорь Комаров — в Приволжском, Владимир Якушев — в Уральском и Анатолий Серышев — в Сибирском.

Сохранили свои посты и полпреды президента в Совете Федерации, Госдуме и Конституционном суде — Артур Муравьев, Гарри Минх и Александр Коновалов.

Советниками президента назначены Антон Кобяков, Валерий Фадеев, Елена Ямпольская и Игорь Левитин. На Левитина также были возложены обязанности спецпредставителя главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта остался Сергей Иванов.

Кадры членов обновленной администрации президента России — в фотогалерее NEWS.ru.