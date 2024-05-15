Стало известно, накажут ли россиян за старые посты КС разрешил штрафовать за экстремистскую символику в старых постах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликовавшие на просторах интернета экстремистскую символику могут быть привлечены к административной ответственности, даже если на момент размещения она не была запрещена, говорится в определении Конституционного суда России. Он признал Сеть площадкой, где может осуществляться публичная пропаганда, что и становится поводом для наказания. На определение суда от 28 марта обратили внимание адвокат Сергей Бадамшин и РАПСИ.

Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена, — говорится в документе.

Длящееся правонарушение, к которому относится размещение запрещенных материалов, тянется во времени. В случае с постами это имеет значение, так как срок давности определяют с момента их обнаружения.

Ранее в Челябинске произошел инцидент со зданием автосалона. Электронное табло на строении, на котором демонстрируют рекламные ролики, окрасилось в цвета украинского флага. На полотне также появился лозунг, признанный в России нацистским.

В конце апреля солист группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию во время выступления нацистской символики. Сам музыкант заявлял, что его метал-группа не пропагандирует нацистскую символику, поскольку в ней не разбирается. По его словам, претензии могли возникнуть к «черепам и костям» на одежде.