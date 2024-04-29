«Кровавое шоу»: в Госдуме разнесли слова Борреля про Донбасс Депутат Журавлев: Боррель лично отвечает за «кровавое шоу» на Украине

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель несет личную ответственность за «кровавое шоу» на Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова Борреля, что Брюссель продолжит поддержку Киева, но не позволит европейцам «умирать за Донбасс».

На Западе, очевидно, устали вуалировать свои действия публичными рассуждениями про прекрасный сад, который русские пытаются разрушить своими грязными руками, и теперь Боррель, придумавший эту аллегорию, прямо говорит, что все устроено, чтобы украинцы уничтожали русских. Суть замысла в том, чтобы ни европейские, ни американские солдаты массово не участвовали в боевых столкновениях, а оборонный потенциал России постепенно снижался. Западному обывателю предлагается лишь оплачивать это кровавое шоу из собственного кармана, — сказал собеседник.

Журавлев выразил мнение, что это будет продолжаться до тех пор, пока на поле боя не начнут в больших количествах гибнуть французы, немцы, поляки и американцы. Однако, допустил депутат, такое развитие событий могло бы быстро изменить отношение населения западных стран к происходящему на Украине.

Ранее Боррель напомнил, что Европа с самого начала конфликта на Украине пообещала поддерживать Киев. Он пообещал, что ЕС будет помогать Украине до окончания военных действий на ее территории. При этом он подчеркнул, что европейцы не готовы умирать, сражаясь за Киев.