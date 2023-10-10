Кремль прокомментировал возвращение Фридмана в Россию Песков назвал возвращение Фридмана в Россию обычным делом

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Фридман

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал новость о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию из Израиля. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые приводит РИА Новости, в приезде предпринимателя нет ничего необычного, ведь он гражданин России.

Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного, — подчеркнул Песков.

До недавнего времени Михаил Фридман находился в Великобритании, а неделю назад объявил о переезде в Израиль. Однако после начавшегося палестино-израильского конфликта бизнесмен вернулся в Москву. Сам Фридман сообщил, что намерен регулярно посещать Россию.

Ранее Фридман рассказал, что испытал чувство незащищенности и унижения после обысков его особняка в Лондоне. Бизнесмена подозревали в уклонении от санкций. Он заявил, что королевское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), прекратившее дело в отношении него, теперь должно возместить предпринимателю ущерб за незаконное проникновение, оплатить судебные издержки, а также вернуть изъятые наличные.