Кремль поддержал принятые в Петербурге меры перед саммитом Россия — Африка Песков: перевод на удаленку снизит неудобства во время саммита Россия — Африка в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Решение властей Санкт-Петербурга перевести горожан на удаленный формат работы в преддверии саммита Россия — Африка минимизирует неудобства для местных жителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, прибытие в город иностранных политиков ожидаемо приведет к повышенной нагрузке на транспортную сеть.

Мы абсолютно с пониманием к этому относимся, мы знаем, что это начинание поддерживает и организационный комитет форума. Вполне понятно, что в городе будет большое количество глав иностранных государств, высокопоставленных представителей — это затруднение и дорожного движения, и затруднение трафика, определенные неудобства горожан, — сказал спикер Кремля.

Он также подчеркнул, что Петербург всегда славился своей гостеприимностью, поэтому для сокращения дискомфорта горожан принимаются соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что участники мирной миссии из Африки рассчитывают на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры с высокой долей вероятности могут состояться 28 июля. В состав делегации войдут представители Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды, а также Южно-Африканской Республики. В настоящее время программа саммита находится на стадии подготовки.