Кремль ответил на обвинения в оккупации части Курил Кремль: Россия не приемлет обвинения в оккупации Курильских островов

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Горячие источники. Остров Кунашир, Курильские острова на Дальнем Востоке России

Российская сторона не приемлет формулировки Японии, согласно которым часть Курильских островов находится под «незаконной оккупацией» РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль регулярно знакомится в высказываниями подобного рода. Как отметил Песков, Курилы являются неотъемлемой частью государства, передает РИА Новости.

Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации, — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии заявил, что южная часть Курильских островов является исконной японской территорией, на которую распространяется суверенитет страны и которая «находятся под незаконной оккупацией России». В Токио считают данный вопрос самым серьезным из нерешенных в рамках двусторонних отношений.

Земли, о которых идет речь, в Японии называют «северными территориями». В период нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ Токио почти не использовал термин «оккупация». Однако к настоящему моменту на фоне введения санкций после начала СВО на Украине отношения между государствами ухудшились.

Бывший посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада. По его словам, переговоров между Москвой и Токио насчет Южных Курильских островов на данный момент быть не может.