Кремль анонсировал важные решения на саммите ЕАЭС в Петербурге Кремль: на саммите ЕАЭС в Петербурге планируется принять важные документы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля. Он пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге. На заседании планируется принять нескольких важных решений и документов.

Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года, — говорится в сообщении Кремля.

На саммите подведут итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза, обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов. Вместе с этим 25–26 декабря пройдет традиционная неформальная встреча глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об участии в мероприятиях представителя Армении не сообщается. Ранее в МИД России заявили, что направили приглашения всем членам, в том числе и в Ереван.

После этого во время итоговой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что прекращение членства Армении в Содружестве Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе не пойдет ей на пользу. Также российский лидер подчеркнул, что отсутствие армянского премьер-министра Никола Пашиняна на общих мероприятиях не связанно с нежеланием страны продолжать работу в перечисленных объединениях.