«Красных линий не осталось»: Соболев призвал объявить войну Украине Депутат ГД Соболев призвал объявить войну Украине

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Член думского комитета по обороне Виктор Соболев призвал объявить Украине войну, поскольку больше не осталось никаких красных линий. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это необходимо было сделать давно.

Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это надо было давно, — заявил Соболев.

Кроме того, по его словам, на фоне активизации диверсионных групп необходимо в срочном порядке укрепить границы, в первую очередь, на новых территориях. Соболев считает, что обстрелы мирных граждан не прекратятся, пока с украинской стороной «будут церемониться».

Пока мы будем с ними церемонится, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей, как сегодня в Брянской области. Ведь там в результате обстрела гражданского транспорта украинской ДРГ, был ранен 10-летний мальчик. Нет этому всему оправдания, — констатировал Соболев.

2 марта в Брянскую область пробралась украинская ДРГ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее «классической провокацией». По его мнению, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания «нападения на другую страну».