«Комплекс мер недостаточен»: в ГД назвали плюсы и минусы закона о травле Депутат Госдумы Соловьев оценил идею введения ответственности за травлю в школе

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Предложенный комплекс мер об ответственности образовательных учреждений за непринятие мер по борьбе с травлей учащихся и сотрудников не кажется полностью продуманным, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его мнению, новый закон сможет лишь частично решить имеющиеся сложности в программах обучения. Он отметил, что авторы хотят исключить попытки агрессивного отношения и физического воздействия на учеников, рассмотреть варианты контроля за травлей и принять меры по ее пресечению, ввести штрафы.

Авторы законы настроены сформировать в образовательных учреждениях атмосферу ответственного отношения к воспитанию, исключить попытки агрессивного отношения и физического воздействия на учеников, рассмотреть варианты контроля за травлей и принять меры по ее пресечению. Для этого предлагаются механизмы взыскания штрафов за игнорирование работы по профилактике, — сказал Соловьев.

По его мнению, также необходимо продумать изменения всей системы подготовки педагогических кадров и сделать профессию преподавателя более престижной.

Профессия учителя — это призвание, оно должно иметь высокий социальный статус и в материальном, и в духовном смысле. Профессия преподавателя должна быть престижной, выпускники педагогических ВУЗов должны гордиться и любить свою профессию, тогда и ученики будут брать с них лучший пример. Как писал Некрасов: «сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ!», — отметил Соловьев.

Российские законодатели собираются внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ответственности образовательных учреждений за непринятие мер по борьбе с травлей учащихся и сотрудников. Первый зампредседателя думского комитета просвещения Михаил Берулава высказался против данной инициативы. По его мнению, на сегодняшний момент от нее больше вреда, чем пользы.

Он также добавил, что не совсем понятно, каким образом выявлять факты травли и какими критериями при этом руководствоваться.