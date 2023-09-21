«Клоунские заявления»: в Госдуме возмутились словами Шольца о Путине Депутат Госдумы Чепа возмутился «клоунским» заявлениям Шольца о Путине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о президенте России Владимире Путине являются клоунскими, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, подобные слова из уст немецкого политика звучат уже не в первый раз.

Эти клоунские заявления звучат уже далеко не в первый раз. Пускай Шольц вспомнит высказывания своей коллеги Меркель о Минских соглашениях и роли Германии в развязывании вынужденного конфликта на Украине, — сказал Чепа.

Парламентарий призвал Германию определить свою позицию в проведении возможных мирных соглашений, учитывая, что они продолжают поставлять оружие украинским военным. Чепа призвал Берлин посмотреть на «свою вину, вину своего правительства» и после этого пытаться в чем-то обвинять Россию.

Куда делось их отношение, когда в 2021 году мы обратились с просьбой предоставить гарантии безопасности России, да и всего мира в Европе? Пускай Шольц также вспомнит, что Германия делала, чтобы выполнялись договоренности 90-ого года, где были прописаны требования о не продвижении НАТО на восток, — подчеркнул депутат.

Ранее Шольц во время выступления в Совбезе ООН обвинил Путина в намерении захватить Украину. Глава Германии призвал российского лидера подчиниться требованиям Генассамблеи ООН и вывести войска с территории соседней страны.