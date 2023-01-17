Клишас назвал основания отмены моратория на смертную казнь в новых регионах Клишас: военное положение не может быть основанием для отмены моратория на смертную казнь

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Военное положение в ряде российских субъектах и на новых территориях не может являться причиной отмены моратория на смертную казнь, заявил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. По его словам, Конституцию должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации.

Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают, — написал сенатор.

Поводом для заявления стали слова врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, который накануне выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил задуматься о восстановлении высшей меры наказания. Он назвал гуманным действие моратория на смертную казнь в России, приведя в пример диверсии и теракты на ее территории. Зампред Совбеза заявил, что РФ является единственной страной среди крупнейших с ядерным оружием, где законом запрещается казнить людей за преступления. Политик напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался».

Впоследствии Медведев уточнил, что речи о немедленном возвращении в России смертной казни не идет, и подчеркнул, что это возможно, причем без изменения Конституции, при весомых основаниях — в военное время или если опасность тягчайших преступлений зашкаливает.