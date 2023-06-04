Клишас призвал вернуть икону «Троица» на законное место Клишас: икона «Троица» должна вернуться на свое законное место — в лавру

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя

Икона «Троица» должна вернуться на свое законное место — в Троице-Сергиеву лавру, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Сенатор, посетивший службу в храме Христа Спасителя, где была выставлена икона, рассказал, что все прошло очень торжественно.

Икона преподобного Андрея Рублева «Троица» наконец-то возвращена Церкви и обязательно должна вернуться в лавру, на свое законное место, к другим шедеврам Рублева в иконостасе Троицкого собора, — сообщил Клишас.

В День Святой Троицы, который в этом году отмечается православными христианами 4 июня, знаменитую икону XV века выставили в храме Христа Спасителя, где провел службу патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди прихожан также был замечен глава комитета Госдумы по международным делам, лидер думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Икону «Троица» перевезли в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи 4 июня, ее установили в специальной капсуле, которая обеспечивает необходимый режим влажности. В Минкульте сообщали, что икона будет находиться в храме до 18 июня, при этом патриарх Кирилл заявлял, что она останется там на год.

В середине мая в РПЦ заявили, что по решению президента РФ Владимира Путина икона «Троица» будет возвращена Церкви. Шедевр иконописи находился в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры до 1929 года, после чего был передан в Третьяковку. Ряд экспертов выступали против этого решения из-за опасений за состояние реликвии.