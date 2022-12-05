Клишас допустил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации Клишас допустил появление ограничений для россиян, уехавших за рубеж из-за мобилизации

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Андрей Клишас

Член Совфеда Андрей Клишас заявил, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он допустил, что для них нахождение за границей может стать менее комфортным, сообщают «Ведомости».

Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — подчеркнул глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству.

Клишас не стал уточнять о поправках в какие российские законы может идти речь. По его мнению, ограничения возможны для людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например, в сфере транспортной безопасности и госсекторе.

Ранее стало известно, что законопроект Минфина, предлагающий обложить доходы работающих за границей россиян НДФЛ, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Речь идет о тех соотечественниках, которые работают на российские компании, находясь за границей. Законопроект уже направлен в правительство.