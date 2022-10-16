«Клей или Зеленский»: Захарова о желании Украины вступить в ЕС в 988 году Захарова предположила, что заявления МИД Украины о желании вступить в ЕС в 988 году вызваны галлюциногенами

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывания МИД Украины о том, что «князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил вступить в ЕС». Она саркастично заметила, что на подобные заявления украинское внешнеполитическое ведомство могли подтолкнуть «гуталин, клей, мухоморы или президент Владимир Зеленский».

МИД Украины: «Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня стоим за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости». Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и Украина, дружившая с Европой в те далекие годы. Гуталин, клей, мухоморы, или Зеленский заезжал? — написала Захарова в Telegram-канале.

16 октября Министерство иностранных дел Украины опубликовало в Twitter пост о том, что князь Владимир еще в 988 году хотел вступления Киевской Руси в Евросоюз, выбрав в качестве официальной религии христианство. В ведомстве подчеркнули, что нынешние потомки с Украины продолжают дело великого правителя.

23 июня саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, о чем сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. За день до этого депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.