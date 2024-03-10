«Киев давно проиграл»: сенатор про призыв папы римского поднять белый флаг Сенатор Цеков назвал Украину изначально проигравшей стороной конфликта

Фото: МО Украины

У Киева нет никаких шансов на победу в конфликте с Россией, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова папы римского о том, что Украина должна поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией.

Киев проиграл еще в 1991 году, когда решил отвернуться от России. Этот шаг приводил страну к упадку каждый год. После переворота в 2014 году ситуация усугубилась еще больше. До сих пор недалекие украинские политики и военные не могут осознать, что страна проигрывает, что у нее нет никаких шансов на победу в конфликте с Россией. Папа римский как человек отстранённый от этих процессов и здраво оценивающий ситуацию говорит совершенно правильные вещи, — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что Запад никогда не признает проигрыша Украины. По его словам, они «пойдут до конца», стараясь «всеми силами ослабить Россию».

Никогда американцы и европейцы не признают поражения. Никогда этого не скажет Зеленский, потому что окончание СВО станет для него политическим самоубийством, а возможно, и физическим. Не признают этого и военнослужащие украинской армии, потому что все они запуганные. Мы же понимаем, что в конце концов они проиграют окончательно и народ Украины вернется в лоно русского мира, — заключил Цеков.

Ранее папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры». Франциск также отметил, что «переговоры — смелое слово».

Кроме того, папа римский предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.