Кандидат в президенты Даванков предложил выявлять «двоечников» госаппарата Кандидат в президенты России Даванков выступил за сокращение госаппарата

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Владислав Даванков

Российский госаппарат нуждается в сокращениях, заявил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков. По его словам, необходимо раз в год оценивать чиновников и депутатов на «Госуслугах», «двоечников» отправлять «на выход», передает Telegram-канал «КАРАСЕВА | LIFE».

Я выступаю за сокращение госаппарата и внедрение новых технологий. Поэтому предлагаю раз в год оценивать чиновников и депутатов на «Госуслугах». Двоечников — на выход. Тогда чиновники вспомнят, что их главный работодатель — люди. И, конечно, прямые выборы мэров по всей России нужно вернуть, — подчеркнул Даванков.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что Даванков пытается «забрать» себе электорат своего конкурента Бориса Надеждина и для этого поставил за него подпись. Таким образом ему удастся позднее переманить сторонников этого политика на свою сторону. Скорее всего, Надеждину не удастся преодолеть этап регистрации и тогда его избирателям придется искать себе другого кандидата, пояснил эксперт.

До этого журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что вице-спикер Владислав Даванков в ходе поездки по Ярославской области поставил подпись за выдвижение на президентские выборы политика Бориса Надеждина. При этом в штабе самого Надеждина не исключили, что этот политик позднее сам публично поддержит вице-спикера Госдумы, если не сможет зарегистрироваться.