Кандидат от КПРФ рассказал, будет ли критиковать Путина Кандидат от КПРФ Харитонов заявил, что не будет критиковать кампанию Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Харитонов

Депутат Государственной думы Николай Харитонов, которого официально выдвинули кандидатом в президенты России на предстоящие выборы, заявил NEWS.ru, что не будет просто так нести отсебятину во время избирательной кампании. Так он в кулуарах съезда партии ответил на вопрос о том, будет ли выступать с критикой в адрес российского лидера Владимира Путина.

Просто так выходить и отсебятину нести — от меня этого не будет. Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации и ответственна. Я одно только знаю, по-народному: кому много дано, с того много спрашивается, — объяснил Харитонов.

Он также добавил, что идет на выборы президента с чувством высокой ответственности. По словам Харитонова, избирательная кампания будет проходить в непростых условиях, учитывая специальную военную операцию на Украине.

На выборы иду с чувством высокой и большой ответственности. Она (избирательная кампания. — NEWS.ru) непростая и для руководства страны, правительства. Тем более не секрет, что специальная военная операция отвлекает не только внимание, но и забирает большие материальные возможности государства. Поэтому задача моя и партии — провести тактично, грамотно, профессионально избирательную кампанию, — заявил он.

Кандидатуру Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года, поддержали во время XVIII съезда КПРФ в Подмосковье. Согласно результатам тайного голосования, в его поддержку высказались 175 депутатов, шесть — против. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, Харитонов станет достойной и сильной кандидатурой на выборах главы государства.