Кадыров поручил перебросить в сторону Эстонии двух раненых бойцов ВС РФ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил командиру спецназа «Ахмат» генерал-майору Апти Алаудинову перебросить в сторону эстонских войск двух раненых российских бойцов. В такой шуточной форме руководитель российского региона в своем Telegram-канале отреагировал на заявление эстонской стороны о готовности отправить свои войска на Украину.

Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках. <...> Остальных бойцов российской армии тревожить не будем, — написал он.

По «распоряжению» главы Чечни, бойцы должны будут добыть себе трофейное оружие. Кадыров отметил, что у «страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов».

О том, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины, ранее заявила посол прибалтийской республики Аннели Кольк. Она добавила, что, по мнению военного руководства Эстонии, «нет ничего невозможного».

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что главной задачей его страны, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской «военной машиной». Глава республики пообещал «поставить Россию на колени». Только в таком случае возможно добиться урегулирования конфликта на Украине, считает он.