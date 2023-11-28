Кабмин вступился за право россиян на гражданство RTVI: правкомиссия отклонила инициативы по прекращению гражданства России

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала парламентские инициативы, предусматривающие расширение оснований для прекращения гражданства России, сообщает RTVI. Речь идет о предложениях сенатора Сергея Цекова и депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Цеков предлагал внести в законодательство изменения, предусматривающие риск утраты гражданства для россиян по рождению. По мнению сенатора, это необходимо для уравнивания в правах тех, кто получил российский паспорт путем подачи соответствующего заявления.

В отрицательном отзыве на инициативу правкомиссия отметила, что законодатель четко разделил порядок прекращения гражданства для лиц, получивших гражданство по рождению и принятых в гражданство. Институт прекращения гражданства не по добровольному волеизъявлению, а в результате виновных действий «справедливо предусмотрен только в отношении второй категории лиц», говорится в тексте.

Матвеев высказывался за лишение приобретенного гражданства для лиц, совершивших убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и еще ряд преступлений, а также уклоняющихся от воинского учета и мобилизации. Правкомиссия указала на наличие в действующем законодательстве исчерпывающего перечня оснований для лишения гражданства. Было отмечено, что расширение этого списка пока нецелесообразно.

22 ноября президент Владимир Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России. Прием в него в исключительном порядке сохраняется в ведении президента. Остальные вопросы переходят к МВД и МИД России. При этом указ расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые могут претендовать на упрощенное приобретение гражданства.