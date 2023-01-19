Кабмин утвердил положения о госконтроле за деятельностью иноагентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дом Правительства Российской Федерации РФ

Правительство России утвердило положения о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Положение состоит из 58 пунктов. В документе четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, о мерах правового регулирования по результатам госконтроля и об обжаловании решений.

Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах. Госконтроль осуществляется министерством юстиции РФ и его территориальными органами во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами, — следует из текст документа.

В документе указано, что плановые проверки иноагентов будут проводиться не чаще, чем раз в год, план проверок будет публиковаться ежегодно не позднее 1 ноября.

Внеплановые проверки могут проходить на основании обращений и заявлений граждан — однако такие обращения не могут быть анонимными. О внеплановой проверке иноагента будут уведомлять не менее чем за 24 часа до ее начала. Срок ее проведения — 20 дней.

Отмечается, что иноагенты могут подать жалобу на действия Минюста — однако их нужно отправлять в сам Минюст.

Постановление приводит в исполнения принятый в июле 2022 года закон о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием, который обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства РФ об иноагентах и ввел ряд новых положений.

Ранее председатель Фонда защиты национального исторического наследия кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что средства от реализации имущества иноагентов при его изъятии могут быть направлены на поддержку семей погибших военных. Он отметил, что изымать активы в пользу определенных лиц невозможно, но можно создать специальные фонды, которые бы финансировались в том числе средствами, вырученными от реализации имущества.